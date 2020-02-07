МИД осудил попытку стран Запада сделать ОЗХО своим инструментом влияния

Российское Министерство иностранных дел дало оценку расследованию утечек конфиденциальной информации при подготовке доклада Миссии по установлению фактов применения химоружия при инциденте в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Доклад о результатах расследования представил 6 февраля гендиректор Технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес.

Согласно отчету, отмечает МИД, два неназванных инспектора ОЗХО были обвинены в разглашении конфиденциальной информации и пренебрежении кодексом поведения служащих Техсекретариата.

В ведомстве заявили, что в организации не дали ответа на главный вопрос относительно того, соответствуют ли представленные специалистами факты, что доклад был политически ангажирован на подтверждение версии о химической атаке со стороны якобы сирийской армии.

В связи с этим у министерства напрашивается вывод о том, что брифинг организовывался для того, чтобы отвлечь внимание от вопиющих манипуляций и злоупотреблений в ОЗХО, которые не получают должной оценки из-за позиции западных стран.

«По итогам организованной Техсекретариатом встречи возникает стойкое ощущение, что и без того ненормальная ситуация в ОЗХО продолжает резко деградировать. Цель одна - окончательно превратить некогда авторитетную и сугубо специализированную техническую международную структуру в инструмент реализации геополитических замыслов США и их евроатлантических союзников», - говорится на сайте МИДа.

Напомним, после доклада ОЗХО о расследовании инцидента в Думе некоторые страны Запада обвинили в химинциденте сирийскую авиацию. Однако специалисты Минобороны РФ, побывавшие на месте происшествия, представили в ОЗХО свою оценку ситуации, обратив внимание, что противоречия и нестыковки в докладе организации говорят о том, что химическая атака в сирийском городе носила постановочный характер.