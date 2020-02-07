Хайруллин оказался зажат в кабине вертолета: в СК раскрыли подробности трагедии в Татарстане

Вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку в Татарстане. На его боту находились три человека, в том числе депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Как рассказали «Звезде» в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России, винтокрылая машина в результате удара о землю получила значительные повреждения корпуса.

«На борту находилось три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу, а Айрат Хайрулин оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте», - заявили следователи.

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По факту жесткой посадки вертолета возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Отмечается, что в настоящее время следователи проводят осмотр места жесткой посадки вертолета Bell 407. На место для координации работы выехал руководитель Приволжского следственного управления на транспорте Анатолий Митин и опытные криминалисты.

«Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность а также не благоприятные метеоусловия», - подчеркнули в ведомстве.

Вертолет был обнаружен 7 февраля 2020 года в 17.30 по московскому времени вблизи населенного пункта Лаишево на льду реки Кама.