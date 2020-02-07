Неверов назвал гибель Хайрулина невосполнимой потерей

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов выразил соболезнования родным и близким Айрата Хайруллина.

На своей странице в Facebook он написал, что информация о гибели Айрата Хайруллина подтвердилась.

«Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким. Для нас для всех - это огромная невосполнимая потеря», - сообщил он.

В Росавиации предположили, что причиной крушения вертолета стали неблагоприятные метеоусловия.

Всего на борту самолета находились три человека, двое из них госпитализированы в больницу, о их состоянии ничего не сообщается. До места происшествия спасателям пришлось добираться на катере на воздушной подушке.