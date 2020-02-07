Биография депутата Госдумы Айрата Хайруллина, погибшего при крушении вертолета

Айрат Хайруллин родился 1 августа 1970 года в Казани в семье преподавателей. Окончил экономический факультет Казанского сельскохозяйственного института им. М. Горького в 1991 году. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию, а с 2009 года получил степень доктора экономических наук.

Со студенческих лет начал заниматься предпринимательством, занимался торговыми и производственными предприятиями. Всего в своей бизнес-деятельности был основателем или совладельцем 16 заводов, 160 предприятий.

В 2003 году Айрат Хайруллин основал благотворительный фонд помощи детям-сиротам, пенсионерам и инвалидам.

В 1999-2003 годах был депутатом Государственного совета Республики Татарстан II созыва.

В 2003 году избран депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ от Республики Татарстан, состоял в фракции "Единая Россия". Четыре раза - в 2003, 2007, 2011, 2016 годах - переизбирался депутатом Госдумы от «Единой России». Будучи депутатом, выступил соавтором 288 законодательных инициатив.

Был награжден орденом Почета, имел звание Заслуженного работника сельского хозяйства Республики Татарстан.

У Айрата Хайруллина остались два сына и дочь.

Напомним, частный вертолет Bell 407 с пилотом и двумя пассажирами на борту потерпел крушение в 30 километрах от Казани. В результате инцидента двое человек пострадали и погиб Айрат Хайруллин.