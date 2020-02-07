Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Татарская Транспортная прокуратура-Приволжской транспортной прокуратуры
Спикер Госдумы Вячеслав Володин соболезнует в связи с гибелью депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Айрата Хайруллина. Его не стало в результате крушения вертолета в Казани.
«В авиакатастрофе под Казанью погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин. Более 10 лет возглавлял Национальный Союз производителей молока. Сегодня он работал у себя в регионе. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича», - приводятся слова Володина на сайте ГД.
Cегодня в Татарстане потерпел крушение частный вертолет Bell 407. Воздушное судно полностью разрушено. Предварительной причиной авиакатастрофы названы плохие метеоусловия.