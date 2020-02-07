Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

«В авиакатастрофе под Казанью погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин. Более 10 лет возглавлял Национальный Союз производителей молока. Сегодня он работал у себя в регионе. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича», - приводятся слова Володина на сайте ГД.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин соболезнует в связи с гибелью депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Айрата Хайруллина. Его не стало в результате крушения вертолета в Казани.

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