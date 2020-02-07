ФАС сообщила о дефиците медицинских масок в РФ из-за коронавируса

Из-за резко возросшего спроса на медицинские маски в связи с опасностью прихода коронавируса из китайского Уханя в РФ отмечается дефицит данных защитных средств.

Как установила Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС), факты снижения запасов медицинских масок наблюдаются у оптовых организаций и производителей.

По словам замглавы ведомства Андрея Цариковского, в январе ведомство зафиксировало рост розничных цен на маски почти во всех российских регионах. В связи с чем там готовы применить очень жесткие наказания к производителям и оптовикам.

Как пояснили в ФАС, удорожание масок было зафиксировано не только в розничном, но и в оптовом звене. Если будет выявлен факт злоупотребления доминирующим положением или картельный сговор, с виновников могут взыскать до 15% выручки от реализации данного товара.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. Сейчас болезнью, вызванной опасным коронавирусом, в КНР уже заразились более 31,1 тысячи человек.