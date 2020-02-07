Прокуратура начала проверку после материалов о нарушении прав ветеранов в Кирове

Прокуратура Кировской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о нарушении законодательства при проведении капитального ремонта многоквартирного дома на улице Свободы в Кирове.

По данным СМИ, ветераны, пожилые граждане и пенсионеры больше 8 месяцев не могут пользоваться лифтом. Его меняют по областной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

Вместе с этим представители СМИ указывают на нарушения прав граждан на благоприятные условия для проживания в домах по ряду иных улиц, находящихся в ведении управляющей компании Ленинского района города Кирова.

По всем указанным фактам прокуратурой проводится проверка.