Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам подтвердил гибель депутата Хайруллина
Всего на борту самолета находились три человека, двое из них госпитализированы в больницу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил «Звезде» гибель депутата Айрата Хайруллина в катастрофе вертолета в Татарстане.
По словам Кашина, никакие подробности трагедии ему неизвестны.
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов также подтвердил гибель депутата.
«К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова», - написал Неверов
В Росавиации предположили, что причиной крушения стали плохие метеоусловия.
Всего на борту самолета находились три человека, двое из них госпитализированы в больницу, о их состоянии ничего не сообщается. До места происшествия спасателям пришлось добираться на катере на воздушной подушке.