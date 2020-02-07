Первое видео с места крушения вертолета в Татарстане

«Звезда» публикует первое видео с места жесткой посадки вертолета в Татарстане.

Частный вертолет Bell 407 с пилотом и двумя пассажирами на борту потерпел крушение в 30 километрах от Казани. В результате инцидента один человек погиб и двое пострадали.

По информации источника в экстренных службах, погибшим пассажиром был депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

В Росавиации предположили, что причиной крушения стали плохие метеоусловия. Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета Bell 407 в Татарстане.