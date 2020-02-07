Росавиация сформировала комиссию для вынесения обстоятельств с вертолетом в Татарстане
При происшествии пострадали двое человек, еще один погиб.
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Для выяснения обстоятельств и причин жесткой посадки вертолета в Татарстане Росавиация сформировала комиссию.
«Предварительная причина - плохие метеоусловия», - сказали в Росавиации «Звезде».
В шести километрах юго-восточнее города Лаишево Лаишевского муниципального района Татарстана совершил жесткую посадку вертолет. При происшествии пострадали двое человек, еще один погиб. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, им мог быть депутат Госдумы Айрат Хайруллин.