Росавиация сформировала комиссию для вынесения обстоятельств с вертолетом в Татарстане

В шести километрах юго-восточнее города Лаишево Лаишевского муниципального района Татарстана совершил жесткую посадку вертолет. При происшествии пострадали двое человек, еще один погиб. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, им мог быть депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

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