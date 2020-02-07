Падение вертолета на лед реки: подробности спасательной операции при сложном рельефе

В Татарстане на лед реки Кама упал частный вертолет Bell 407 с тремя людьми на борту. Инцидент произошел в шести километрах от города Лаишево, спасение людей было затруднено условиями рельефа. Специалист рассказал «Звезде», как действуют спасатели в ситуации, когда добраться до, к примеру, потерпевшего крушения вертолета не представляется возможным.

Если спасательный вертолет не садится у места бедствия, то на это обязательно есть веская причина, заявил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. По его словам, при возможности добраться до места аварии, МЧС и другие поисково-спасательные службы обязательно используют самый быстрый из возможных способов доставить врачей до пострадавших или эвакуировать людей в безопасное место.

«Если вертолет (спасательный - при.ред) там есть уже, то есть такое понятие, как спуск на внешней подвеске, с использованием специальных средств. В спасательных вертолетах эта функция есть, или с использованием люльки, или просто по веревке с помощью спускового устройства», - пояснил Щетинин.

В результате поисковой операции спасатели добрались до места падения и эвакуировали двух пострадавших членов экипажа. Один человек погиб, им оказался депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Причиной крушения могли стать отказ техники или плохие метеоусловия.