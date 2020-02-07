Росавиация назвала предварительную причину инцидента с вертолетом в Татарстане
Вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку в Казани, воздушное судно полностью разрушено.
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Предварительной причиной крушения вертолета в Казани названы плохие метеоусловия. Об этом сообщили в Росавиации.
Известно, что один человек в результате ЧП погиб. Еще двое пострадали. Сейчас они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставляются в лечебное учреждение.
Инцидент произошел в шести километрах юго-восточнее города Лаишево Лаишевского муниципального района Татарстана.