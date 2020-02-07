Первый пуск года: ракета «Союз» стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 00.42 по московскому времени. Этот пуск стал первым для РФ в этом году.

Блок «Фрегат-М» выведет на целевую круговую орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Это предполагается обеспечить за счет двух включений двигателя блока.

Компания создает группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. Последние аппараты отделятся от «Фрегата» в 04.27.

Всего в 2020 году Россия планирует осуществить более 40 космических пусков с Байконура, Восточного, Плесецка и Куру.

Последним российским пуском был старт ракеты-носителя «Рокот» с космодрома Плесецк в конце декабря 2019 года. Разгонный блок «Бриз-КМ» вывел на орбиту космические аппараты связи «Гонец-М» и юстировочный космический аппарат «Блиц-М».