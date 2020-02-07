В Госдуме не могут связаться с Хайруллиным, возможно находившемся на борту экстренно севшего вертолета
Кашин рассказал, что до Хайруллина не могут дозвониться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости, duma.gov.ru
Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин рассказал «Звезде», что не может связаться с депутатом Государственной думы Айратом Хайруллиным, который, предположительно, находится на борту вертолета Bell 407, пропавшего с радаров в Татарстане.
«Сейчас смотрим, не отвечает, пока нет точной информации», - сказал Кашин.
Ранее сообщалось, что вертолет депутата Госдумы совершил жесткую посадку в Казани. На его борту могут находиться от трех до шести человек.