МЧС: двоих пострадавших при жесткой посадке вертолета везут в медучреждение
Еще один человек погиб в результате инцидента в Татарстане.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Двое пострадавших при жесткой посадке вертолета переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставляются в лечебное учреждение. Об этом «Звезде» сообщили в МЧС России.
Еще один человек погиб. По предварительным данным, им мог быть депутат Госдумы Айрат Хайруллин, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, вертолет, совершивший жесткую посадку, полностью разрушен. Инцидент произошел в шести километрах юго-восточнее города Лаишево Лаишевского муниципального района Татарстана.