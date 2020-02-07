МЧС: двоих пострадавших при жесткой посадке вертолета везут в медучреждение

Двое пострадавших при жесткой посадке вертолета переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставляются в лечебное учреждение. Об этом «Звезде» сообщили в МЧС России.

Еще один человек погиб. По предварительным данным, им мог быть депутат Госдумы Айрат Хайруллин, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, вертолет, совершивший жесткую посадку, полностью разрушен. Инцидент произошел в​ шести километрах юго-восточнее города Лаишево​ Лаишевского муниципального района Татарстана.