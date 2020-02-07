В МЧС описали маршрут следования аварийно севшего в Казани вертолета
К месту возможного происшествия отравилось судно на воздушной подушке во главе с начальником Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона.
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Попавший в аварию вертолет Bell 407 не произвел отметку в пункте назначения в населенном пункте Матюшино. Сообщение об этом поступило в Главное управление МЧС России по Республике Татарстан в 16.21 от диспетчера Самарского зонального центра единой системы организации воздушного движения.
Как передало МЧС, вертолет следовал по маршруту из населенного пункта Левашево Алексеевского муниципального района в населенный пункт Матюшино Лаишевского муниципального района.
Возможное местонахождение вертолета расположено в шести километрах юго-восточнее города Лаишево Лаишевского муниципального района.
В 17.40 к месту возможного происшествия отправились спасатели МЧС на судне на воздушной подушке.