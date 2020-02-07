Один погиб, двое пострадали: в МЧС прокомментировали жесткую посадку вертолета в Татарстане

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 в Татарстане. Об этом сообщили в МЧС.

«В 16.21 7 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Татарстан поступило сообщение о том, что вертолет Bell 407 не произвел отметку в пункте назначения в населенном пункте Матюшино. Ориентировочно на борту находится три человека: командир экипажа и два человека», - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан Андрей Родыгин.

Пострадавших в результате инцидента доставляют в лечебное учреждение.

Попавший в аварию вертолет следовал по маршруту из​ населенного пункта Левашево Алексеевского муниципального района в населенный пункт Матюшино Лаишевского муниципального района, но не произвел отметку в пункте назначения.