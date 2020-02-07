В СК выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета в Татарстане

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета Bell 407 в Татарстане.

«По предварительным данным, вертолет 7 февраля 2020 года пропал с радаров вблизи населенного пункта Лаишево республики Татарстан», - заявил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, подполковник юстиции Дмитрий Захаров.

На место выехали следователи и криминалисты, вылетела поисковая группа. Организована доследственная проверка.

По данным СМИ, вертолет принадлежал депутату Госдумы Айрату Хайруллину. В Госдуме сообщили, что не могут связаться с депутатом, который мог находиться на борту.

По информации паблика Baza, до вертолета пока нельзя добраться из-за того, что лед может треснуть и машина тогда уйдет под воду. На борту могут находиться от трех до шести человек.