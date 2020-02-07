Один человек выжил при крушении вертолета в Казани

Вертолет, совершивший жесткую посадку в Казани, полностью разрушен. Об этом сообщили «Звезде» в Приволжской транспортной прокуратуре.

«Как видно с вертолета спасательной службы, вертолет разрушен, но один человек все-таки ходит вокруг. Что с остальными - непонятно, поскольку наш вертолет со спасателями пока не может сесть, чтобы оказать какую-то помощь», - сообщила представитель прокуратуры Майя Иванова.

По предварительным данным, на борту находились депутат Госдумы Хайруллин, его помощник и пилот.

Радиосвязь с воздушным судном Bell 407, по данным СМИ, пропала в 28 км от города Алькеевска, из аэропорта которого был совершен вылет.