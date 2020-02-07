Онлайн-трансляция: крушение вертолета в Татарстане

В 16.21 по московскому времени 07 февраля в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Татарстану от диспетчера Самарского зонального центра единой системы организации воздушного движения поступило сообщение о том, что вертолет Bell 407 не произвел отметку в пункте назначения в населенном пункте Матюшино. На борту ориентировочно было три человека (командир экипажа и два пассажира).​

СМИ сообщили, что радиосвязь с воздушным судном Bell 407 пропала в 28 километрах от города Алькеевска.

Воздушное судно следовало по маршруту из​ населенного пункта Левашево Алексеевского муниципального района в населенный пункт Матюшино Лаишевского муниципального района.

По данным СМИ, вертолет принадлежал депутату Госдумы Айрату Хайруллину. Воздушное судно совершило жесткую посадку на лед реки Кама в Казани. По информации канала Baza, до машины пока невозможно добраться, потому как лед на реке может треснуть и она уйдет под воду.

До места происшествия добираются спасатели на катере на воздушной подушке.