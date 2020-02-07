В Кузбассе автобус с детской спортивной командой попал в ДТП: есть пострадавшие

В Новокузнецком районе Кемеровской области произошло ДТП, участниками которого стали легковой автомобиль Lada Kalina и Hyundai Grand Starex.

По данным ГУ МВД по региону, инцидент произошел в 18:45 на 213-м километре автодороги Бийск - Мартыново - Новокузнецк. В салоне микроавтобуса находились дети, которые направлялись со спортивных соревнований в аэропорт Спиченково, откуда собирались вернуться домой в Магадан.

Также сообщается, что полицейские в данное время работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства происшествия.