СМИ: вертолет депутата Госдумы совершил жесткую посадку в Казани
До этого вертолет Bell 407 пропал с радаров. На его борту могут находиться от трех до шести человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michael Debets, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Вертолет, принадлежащий, по данным СМИ, депутату Госдумы Айрату Хайруллину, совершил жесткую посадку на лед реки Кама в Казани.
По информации паблика Baza, до машины пока невозможно добраться, поскольку лед может треснуть и тогда она уйдет под воду.
В настоящее время до места аварии добираются спасатели на катере на воздушной подушке.
СМИ сообщают, что радиосвязь с воздушным судном Bell 407 пропала в 28 км от города Алькеевска, из аэропорта которого был совершен вылет.