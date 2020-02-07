СМИ: вертолет депутата Госдумы совершил жесткую посадку в Казани

Вертолет, принадлежащий, по данным СМИ, депутату Госдумы Айрату Хайруллину, совершил жесткую посадку на лед реки Кама в Казани.

По информации паблика Baza, до машины пока невозможно добраться, поскольку лед может треснуть и тогда она уйдет под воду.

В настоящее время до места аварии добираются спасатели на катере на воздушной подушке.

СМИ сообщают, что радиосвязь с воздушным судном Bell 407 пропала в 28 км от города Алькеевска, из аэропорта которого был совершен вылет.