СК РФ проверяет информацию об убийстве 10 ветеранов войны анестезиологом в Кирове

Следственные органы СК РФ по Кировской области проверяют информацию, появившуюся в СМИ. Журналисты одного из сайтов обнаружили на одном из интернет-форумов шокирующее признание местного врача-анестезиолога. Мужчина в циничной форме сообщил, что он убивает ветеранов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких.

«По публикациям в средствах массовой информации по возможным противоправным действиям медицинского работника одного из медицинских учреждений города Кирова начата проверка. В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на изучение доводов, изложенных в СМИ. По результатам будет принято процессуальное решение», - сообщила «Звезде» старший лейтенант юстиции Мария Меркулова.

По данным портала, анестезистом-убийцей якобы является медбрат Кировского областного госпиталя ветеранов войн Сергей Вольф. К посту на форуме медбрат прикрепил фото с рабочим костюмом, пистолетом и бейджем. Кроме того, он сообщил, что работает в реанимации.

В настоящий момент сообщения о якобы убийстве анестезиологом до десяти ветеранов проверяет Министерство здравоохранения Кировской области. На запрос «Звезды» в ведомстве ответили, что Сергей Вольф действительно является сотрудником КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн». Однако он утверждает, что не принимал участия в обсуждении на форуме.

«Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника», - сообщили в министерстве.

Министерство здравоохранения Кировской области проводит дальнейшую проверку данного инцидента.