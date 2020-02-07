Январь в Москве стал самым темным за последние 20 лет

Прошедший январь оказался для Москвы самым темным месяцем за последние 20 лет наблюдений. При средней январской норме в 33 часа, в этот раз солнце радовало москвичей только 11 часов. Виной тому - частая облачность.

Отмечается, что самым пасмурным и темным за время зимы обычно бывает декабрь. А январь должен быть, напротив, более солнечным, с большим количеством дней ясной погоды. Однако нынешняя зима опровергла статистику, сообщило издание «Метеоновости».

Декабрь в столице тоже стал месяцем погодных аномалий. В первую очередь по показаниям столбиков термометров - декабрьские температуры были слишком теплыми для зимы.