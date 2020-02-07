В Томской области запустили газотранспортную систему группы месторождений

Крупнейший за последнее время инвестиционный проект запущен в Томской области. Там начала работу газотранспортная система для Урмано-Арчинской группы месторождений. Добывают не только нефть, но и так называемый попутный газ. Технология эффективная и экологичная.

Месторождение находится в 600 км от Томска. Поездом туда не добраться, а летом и на машине не проедешь, поскольку вокруг простираются крупнейшие в мире Васюганские болота. Так что лучший способ передвижения - на вертолете. Разработкой нефтепромысла занимается «Газпромнефть-Восток».

«Это скважина уходит на четыре км. Добыча идет горизонтально, это помогает добывать нефть - больше 2500 тон в день», - говорит заместитель начальника нефтегазодобывающего промысла «Газпромнефть-Восток» Алексей Блажец.

Процесс бурения скважины выглядит современно и технологично. Труба изгибом проникает в нефтяной пласт. До конца года здесь появится 15 таких горизонтальных скважин. Это значит, что добыча компании будет расти. В составе нефти содержится попутный газ. Он осложняет процесс добычи, но может стать и ценным ресурсом.

Месторождение - это большая газотранспортная инфраструктура. По трубам, словно по артериям, попутный нефтяной газ из одной станции отправляется за 100 километров для дальнейшей переработки. Помимо промышленных целей, его энергия станет светом и теплом в домах Сибирских регионов.

«Это рациональное использование природных ресурсов, потому что благодаря вводу мощностей газотранспортной Урмано-Арчинской системы месторождений, мы сможем увеличить процент утилизации до 95 %», - сообщил генеральный директор «Газпромнефть-Восток» Константин Карабаджак.

Создание газотранспортной системы - пример успешного сотрудничества российской компании с международным нефтегазовым концерном Mubadala Petroleum. Инвестиции в Урмано-Арчинскую систему составляют около 7 миллиардов рублей. Это самый крупный проект в Томской области, который даст новый импульс развития региона.