Российских актеров не пустили на гастроли на Украину

Государственная погранслужба Украины отказала во въезде в страну группе российских актеров, которые ехали со спектаклем «Идеальный свидетель». Об этом рассказала «Звезде» продюсер Татьяна Лазарева.

«По большому счету, все разрешения у нас были на въезд, но бывают вот такие вот форс-мажоры. Мы все проверяли полгода назад и две недели назад, все уточняли, было все разрешено, нас впустят, пограничники посчитали иначе», - рассказала она.

В сообщении Госпогранслужбы на официальном сайте сказано, что во время контрольных мероприятий пограничники Белгород-Днестровского отряда предварительно установили, что россияне заняты в лирической комедии «Идеальный свидетель».

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В сообщении также говорится, что через несколько часов эта же группа россиян опять появилась на украинской границе, но в другом пункте пропуска. На этот раз россияне, уже имеющие запрет въезда на Украину, были привлечены к ответственности, получив штраф. Также им продлили срок запрета до 10 лет.

В заявлении погранслужбы не указаны фамилии актеров, но оно сопровождается афишей со снимками и именами Игоря Ливанова, Елены Кориковой и Павла Баршака.