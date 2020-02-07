Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко

Самолет, в котором находились российская правительственная делегация и журналисты, не смог долететь до Сочи, где проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Виною тому стала непогода.

Лайнер, в котором находился в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, был вынужден приземлиться в Минеральных Водах.

Судя по видео, которое разместил в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов, представители прессы восприняли ситуацию с юмором. На вопрос, как же теперь обойдутся без них на переговорах, Дмитрий Песков также отшутился.

«Есть только один человек, без которого нельзя обойтись на переговорах. И вы его знаете», - сказал пресс-секретарь президента, имея в виду, естественно, своего непосредственного начальника.

Песков также добавил, что президенты в настоящий момент находятся в резиденции в Сочи вдвоем и завтракают. А то, что журналисты не успели прилететь к началу переговоров, конечно, не очень хорошо, однако на рабочий процесс глав государств это не повлияет.

Напомним, в Сочи планируется обсудить актуальные темы двустороннего сотрудничества России и Белоруссии, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.