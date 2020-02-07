Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Символ нового телевидения: как работала первая российская «фабрика звезд»

Татьяна Полуказакова
16:03 07.02.2020
Новый выпуск программы «Легенды телевидения», посвященный Юрию Николаеву, смотрите на «Звезде».
Символ нового телевидения: как работала первая российская «фабрика звезд»
© Фото: Валерий Левитин, РИА Новости

Программа «Утренняя звезда» действительно стала для Юрия Николаева   проектом всей его жизни, но до того, как это произошло,  

Зрители полюбили Юрия Николаева как ведущего самой популярной музыкальной программы советского телевидения - «Утренней почты». Благодаря ей он стал знаменитым на всю страну. Но проектом всей жизни для Николаева стала «Утренняя звезда».

Перед запуском программы, казалось, все было продумано до мелочей. Но главным было - не потерять своего зрителя. Задача была не из простых, ведь после ухода из программы «Утренняя почта» Николаев больше года не появлялся на экране.

«Я продумывал, я все продумывал. Я хотел, чтобы мой зритель из "Утренней почты" перешел на "Утреннюю звезду", поэтому оставил слово "утренняя". И не дали то же время, что и "Утренней почте" - воскресное утреннее время», - объясняет народный артист России Юрий Николаев.

Чтобы запустить новую программу, попасть на которую совсем скоро будет мечтать каждый ребенок страны, потребовалось всего несколько месяцев.

«Как начальник, я думаю, да, он определенной жесткости, да, он рулил, управлял, а иначе, я думаю, что проект не мог держаться», - считает народный артист России Максим Дунаевский.

© ТРК "Звезда"

Для зрителей 90-х «Утренняя звезда» была островком добра и символом нового телевидения.

«Вот как можно выстрелить, чем? Богатой, интересной, красивой сценой с участием чистых, абсолютно детских улыбок и глаз. И начал крутить эту тему», - говорит Юрий Николаев.

Создание новой программы стоило очень дорого. Оборудование нужно было закупать за границей - в СССР такого просто не было.

«С потрясающим светом, с уникальным звуком. Насчет уникального звука... Я же начал делать стереозвучание. Это и дороже, и все это по-другому», - объясняет Николаев.

Конкурс проходил абсолютно честно. Члены жюри ставили оценки, за ними наблюдали  зрители, находящиеся непосредственно в концертном зале.

© ТРК "Звезда"

«Не было никакой закулисной какой-то интриги: это нужно так, этого нужно подвинуть вперед. Исключено. Я издал два приказа. Первый приказ: если кто-то из родителей либо руководитель коллектива будет замечен и домогается к Николаеву, к членам жюри, то Николаев имеет право отстранить ребенка от участия в программе. А второй приказ: если я увижу детей неоправданно накрашенных, я имею также право отстранить от конкурса», - объясняет ведущий.

В эту программу Николаев вложил все свои средства. Но этого оказалось мало. Чтобы стартовать с проектом, не хватало еще одного миллиона шестисот тысяч рублей. По курсу 1990 года - это миллион долларов. Банки, к которым Николаев обращался за кредитом, требовали поручителей. Тогда ему очень помог лучший друг - Никита Михалков. Вопрос с деньгами был решен, оставалось собрать команду. Стать режиссером проекта Николаев предложил Владимиру Мельникову, с которым почти 15 лет проработал в «Утренней почте».

«Я сказал: "Юра, вообще нереально, на каждую неделю собрать на час программы. Это нереально. Мы "Утреннюю почту" делаем неделю полчаса с трудом колоссальным". Я берусь! Нашли в гостинице "Космос" площадку, построили декорации. Через 2 месяца Юрий Александрович говорит: "А вся страна уже играет в "Утреннюю звезду"», - вспоминает режиссер Владимир Мельников.

Первая российская «фабрика звезд» работала на полную катушку. На съемки в зале гостиницы «Космос» невозможно было достать билеты, а дети мечтали попасть на эту программу.

Как в криминальных кругах «лихих» 90-х отреагировали на грандиозный успех «Утренней звезды»? Почему программу пришлось закрыть? И в чем секрет успеха известного телеведущего? Смотрите новый выпуск программы «Легенды телевидения» на «Звезде».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата07.02.2020, 09:06
Удар сквозь метель: кадры учений новейших Су-35С под Тверью
Дата05.02.2020, 08:17
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата07.02.2020, 02:45
Мексика задумалась о новых контрактах на поставку вертолетов из России
Дата06.02.2020, 14:59
«Сахаровская слойка»: секреты появления в СССР водородной бомбы
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:09 Вопросы истории
Видео
В польском Лешно демонтировали памятник благодарности советским солдатам
16:03 В стране и мире
Символ нового телевидения: как работала первая российская «фабрика звезд»
15:42 ОПК
Видео
Борисов посетил дизайн-центр по разработке микроэлектроники в технополисе «Эра»
15:40 В стране и мире
Набиуллина назвала коронавирус «черным лебедем»
15:25 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о встрече с Лукашенко
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Символ нового телевидения: как работала первая российская «фабрика звезд»
Видео
Пассажирский Boeing наехал на тягач и протащил его за собой: видео
Ученые зафиксировали загадочный сигнал из космоса
Регина Дубовицкая рассказала о своей пенсии
В России нашли способ сделать лекарство от рака более безопасным и эффективным
СМИ: в Польше обнаружили неизвестное полотно, приписываемое Мане
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.