Символ нового телевидения: как работала первая российская «фабрика звезд»

Программа «Утренняя звезда» действительно стала для Юрия Николаева проектом всей его жизни, но до того, как это произошло,

Зрители полюбили Юрия Николаева как ведущего самой популярной музыкальной программы советского телевидения - «Утренней почты». Благодаря ей он стал знаменитым на всю страну. Но проектом всей жизни для Николаева стала «Утренняя звезда».

Перед запуском программы, казалось, все было продумано до мелочей. Но главным было - не потерять своего зрителя. Задача была не из простых, ведь после ухода из программы «Утренняя почта» Николаев больше года не появлялся на экране.

«Я продумывал, я все продумывал. Я хотел, чтобы мой зритель из "Утренней почты" перешел на "Утреннюю звезду", поэтому оставил слово "утренняя". И не дали то же время, что и "Утренней почте" - воскресное утреннее время», - объясняет народный артист России Юрий Николаев.

Чтобы запустить новую программу, попасть на которую совсем скоро будет мечтать каждый ребенок страны, потребовалось всего несколько месяцев.

«Как начальник, я думаю, да, он определенной жесткости, да, он рулил, управлял, а иначе, я думаю, что проект не мог держаться», - считает народный артист России Максим Дунаевский.

© ТРК "Звезда"

Для зрителей 90-х «Утренняя звезда» была островком добра и символом нового телевидения.

«Вот как можно выстрелить, чем? Богатой, интересной, красивой сценой с участием чистых, абсолютно детских улыбок и глаз. И начал крутить эту тему», - говорит Юрий Николаев.

Создание новой программы стоило очень дорого. Оборудование нужно было закупать за границей - в СССР такого просто не было.

«С потрясающим светом, с уникальным звуком. Насчет уникального звука... Я же начал делать стереозвучание. Это и дороже, и все это по-другому», - объясняет Николаев.

Конкурс проходил абсолютно честно. Члены жюри ставили оценки, за ними наблюдали зрители, находящиеся непосредственно в концертном зале.

© ТРК "Звезда"

«Не было никакой закулисной какой-то интриги: это нужно так, этого нужно подвинуть вперед. Исключено. Я издал два приказа. Первый приказ: если кто-то из родителей либо руководитель коллектива будет замечен и домогается к Николаеву, к членам жюри, то Николаев имеет право отстранить ребенка от участия в программе. А второй приказ: если я увижу детей неоправданно накрашенных, я имею также право отстранить от конкурса», - объясняет ведущий.

В эту программу Николаев вложил все свои средства. Но этого оказалось мало. Чтобы стартовать с проектом, не хватало еще одного миллиона шестисот тысяч рублей. По курсу 1990 года - это миллион долларов. Банки, к которым Николаев обращался за кредитом, требовали поручителей. Тогда ему очень помог лучший друг - Никита Михалков. Вопрос с деньгами был решен, оставалось собрать команду. Стать режиссером проекта Николаев предложил Владимиру Мельникову, с которым почти 15 лет проработал в «Утренней почте».

«Я сказал: "Юра, вообще нереально, на каждую неделю собрать на час программы. Это нереально. Мы "Утреннюю почту" делаем неделю полчаса с трудом колоссальным". Я берусь! Нашли в гостинице "Космос" площадку, построили декорации. Через 2 месяца Юрий Александрович говорит: "А вся страна уже играет в "Утреннюю звезду"», - вспоминает режиссер Владимир Мельников.

Первая российская «фабрика звезд» работала на полную катушку. На съемки в зале гостиницы «Космос» невозможно было достать билеты, а дети мечтали попасть на эту программу.

Как в криминальных кругах «лихих» 90-х отреагировали на грандиозный успех «Утренней звезды»? Почему программу пришлось закрыть? И в чем секрет успеха известного телеведущего? Смотрите новый выпуск программы «Легенды телевидения» на «Звезде».