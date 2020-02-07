Набиуллина назвала коронавирус «черным лебедем»

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала незначительным влияние ситуации с коронавирусом в Китае на экономику в Российской Федерации.

«Ситуация с коронавирусом отражается как на экономике отдельных стран, так и мира в целом», - отметила глава Банка России на пресс-конференции.

Глава ЦБ назвала коронавирус «черным лебедем» (теория, рассматривающая редкие события с серьезными последствиями), и пояснила, что задача Банка России - укреплять и повышать устойчивость экономики к таким вещам.

По словам Набиуллиной, для того и нужна макроэкономическая стабильность, чтобы экономика и уровень жизни людей были меньше уязвимы по отношению к подобным неприятным и неожиданным «черным лебедям».

Банкир также пояснила, что в этом году ЦБ РФ прогнозирует инфляцию в первом квартале 2020 года на уровне 2%. Кроме того, ставки по ипотеке в РФ вышли на исторический минимум в 9%. Согласно оптимистичному прогнозу заслуженного экономиста России - это не предел: ставки продолжат снижаться.