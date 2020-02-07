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Путин рассказал о встрече с Лукашенко

Александра Арсентьева
15:25 07.02.2020
Как заявил президент, лидеры затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжают переговоры в расширенном составе. Несмотря на то, что часть российской делегации отсутствует, встреча в формате тет-а-тет заняла час или полтора.

«Надеюсь, погодные условия позволят, и они (члены делегации - прим. ред.) чуть попозже приедут. Мы пока можем начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела, выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными», - заявил президент в начале беседы.

Он добавил, что уже провел встречу с Лукашенко в формате тет-а-тет.

«У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем почти час или полтора (беседовали - прим. ред.), затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес», - отметил президент России.

Путин заявил, что переговоры далее можно продолжить в более широком составе, а потом подождать коллег и перейти ко второму раунду.

В свою очередь, Лукашенко сообщил, что на встрече в узком составе с Путиным они обсудили некоторые исторические моменты, а также политику других постсоветских стран.

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны», - сказал президент Белоруссии в начале переговоров в расширенном составе.

По его словам, на встрече обсуждались не только вопросы, которые представляют взаимный интерес, но и темы, касающиеся стран бывшего Советского Союза.

Он отметил, что президенты о многом поговорили, «дошли до современности и решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор».

Президент Белоруссии добавил, что потом в переговорах сделают паузу, потому как к некоторым вопросам можно будет вернуться, когда прибудут члены российской делегации, чей самолет из-за плохой погоды в Сочи был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах.

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