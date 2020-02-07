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В Испании массивный оползень накрыл участок оживленной дороги: видео

Павел Воробьев
17:29 07.02.2020
В настоящее время движение по трассе уже было восстановлено. Сейчас ведется поиск пострадавших.
© Видео: Vitor Oliveira, YouTube © Фото: Vitor Oliveira, YouTube

Спасатели и рабочие, ведущие в Испании поиск пострадавших и разбор завалов на месте сошедшего вчера оползня, сегодня, 7 февраля, были вынуждены приостановить работы. Причиной послужило обнаружение большого количества асбеста в оползневых породах, а этот материал может быть канцерогенным и работать с ним без специального оборудования опасно.

Позже работы были продолжены. Это произошло после того, как за дело взялась специализированная компания, имеющая опыт действий с асбестом, передает издание «El Pais». Отмечается. что спасателям, работавшим ночью, пришлось сжечь использованную одежду, чтобы избавиться от вредного материала.

Напомним, оползень из земли, камней и деревьев, сошедший с гор в четверг, нарушил сообщение на автотрассе АР-8 в одном из северных районов Испании. Удар природы пришелся на Страну Басков - историческую область, граничащую с Францией. Под завалами могут находиться люди, в районе бедствия развернута спасательная операция. Кадры происшествия опубликованы в Сети.

Поиск пострадавших и разбор завалов осуществляется как вручную, так и с использованием тяжелой техники - экскаваторов и кранов. Специалисты-спасатели ведут тщательный осмотр завалов с собаками. Спустя некоторое время проезд по трассе был открыт, но затруднен - удалось очистить от наносного грунта одну полосу. Ее и использовали для движения автомобилей. Затем проезжую часть в месте схода оползня очистили полностью, движение по трассе восстановлено. При этом поисково-спасательные  действия продолжаются.  

Сообщается, что в экстренных работах задействованы вертолеты, они участвуют в поиске пострадавших и контроле за ситуацией.

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