СМИ: Валерий Гаркалин попал в больницу
У него поднялась температура и началась одышка.
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Известного актера Валерия Гаркалина госпитализировали с воспалением легких.
«У Валерия Гаркалина поднялась температура, началась одышка, врачи поставили диагноз "двустороннее воспаление легких", и актер был госпитализирован», - заявил представитель пресс-службы ГИТИС РИА Новости.
Гаркалин известен благодаря своим работам в фильмах «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», а также в телесериалах «Дом кувырком» и «Моя прекрасная няня».