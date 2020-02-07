«Преступление перед людьми»: Хуснуллин о существующей ставке по ипотеке

Нынешняя ставка по ипотеке завышена, нужно искать возможности для ее снижения. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Ставить себе задачу 9% - это преступление перед людьми. Давайте принимать решение. У банков резервы есть, надо снижать реальную ставку», - сказал он.

Хуснуллин отметил, что задачи национального проекта «Жилье и городская среда» не удастся достичь без снижения ипотечных ставок.

Сейчас по всей стране объектов незавершенного строительства насчитывается на астрономическую сумму в 5 триллионов рублей.

На заседании Совет директоров ЦБ России принял решение о снижении ключевой ставки. Финансовый показатель снижен на 25 базисных пунктов - до 6% годовых.