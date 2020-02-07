МВД Чечни начало проверку после нападения на журналиста
Проверка последовала после заявления о нанесении побоев женщинам.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
МВД Чечни начало проверку по факту избиения двух женщин.
Инцидент произошел накануне ночью. В правоохранительные органы обратилась одна из пострадавших, журналистка Елена Милашина.
«Женщина сообщила о том, что в холле гостиницы "Континенталь" в г. Грозном неустановленные лица нанесли побои ей, а также жительнице Краснодарского края Дубровиной», - говорится в письме МВД Чечни.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что жертвами нападения стали журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина.