В работе МТС произошел сбой

В работе МТС 7 февраля прошел сбой - не работал интернет и были проблемы со связью. По данным Downdetector, жалобы от пользователей начали поступать после 12.00 по московскому времени. За час в компанию поступило более 6000 заявок.

«У части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением», - сообщил «Звезде» пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.

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Отмечается, что в основном о проблеме сообщали жители Москвы, Ярославля, Краснодара, Воронежа, Тулы, Твери, Рязани, Санкт-Петербурга, Калуги.