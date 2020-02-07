МИД оценил ситуацию с проверками российских журналистов в странах ЕС

В последнее время участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов полицейскими и пограничными властями в ходе поездок внутри Евросоюза. Об этом сказано в докладе о ситуации с правами человека в отдельных странах, который был подготовлен МИД России.

«В последнее время участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов полицейскими и пограничными властями в ходе поездок внутри Евросоюза», - говорится в документе.

Также внешнеполитическое ведомство фиксирует дискриминационное отношение к российским журналистам, которые работают во Франции. В докладе отмечается, что во время избирательной кампании на выборах президента Франции в 2017 году корреспондентов российских СМИ Sputnik France и RT не аккредитовали в предвыборный штаб Эммануэля Макрона, а с его избранием на пост президента французский МИД не продлил им аккредитацию, несмотря на обращения представителей указанных СМИ и соблюдение ими необходимых формальностей.

В докладе отмечается, что российские журналисты, которые работают в этих агентствах, ощущают дискриминационное отношение со стороны властей Франции. Елисейский дворец и французский МИД регулярно отказывают представителям RT и Sputnik France в аккредитации на свои мероприятия, а редакцию последнего агентства отключили от информационных рассылок государственных органов власти.