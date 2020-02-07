Центробанк России снизил ключевую ставку до 6%
Решение было принято на первом в 2020 году Совете директоров.
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На первом в этом году заседании Совет директоров Центрального Банка России принял решение о снижении ключевой ставки. Финансовый показатель был снижен на 25 базисных пунктов - до 6% годовых.
Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка.
«"Дезинфляционные" риски по-прежнему преобладают над "проинфляционными"», - говорится в сообщении ЦБ.
Центральный банк России начал снижать ставку весной прошлого года. Это шестое снижение ставки подряд. Показатель сейчас находится на уровне начала 2014 года.