Центробанк России снизил ключевую ставку до 6%

На первом в этом году заседании Совет директоров Центрального Банка России принял решение о снижении ключевой ставки. Финансовый показатель был снижен на 25 базисных пунктов - до 6% годовых.

Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка.

«"Дезинфляционные" риски по-прежнему преобладают над "проинфляционными"», - говорится в сообщении ЦБ.

Центральный банк России начал снижать ставку весной прошлого года. Это шестое снижение ставки подряд. Показатель сейчас находится на уровне начала 2014 года.