МИД РФ: Россия и Турция пытаются урегулировать «на земле» ситуацию в Идлибе

Россия находится в постоянном контакте с турецкими коллегами и пытаются урегулировать ситуацию в сирийском Идлибе «на земле». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У нас есть с ними договоренности, которые четко прописывают режим зоны деэскалации в Идлибе, где наши турецкие коллеги обязались отмежевать оппозицию, которая сотрудничает с ними, от террористов из "Джебхат ан-Нусры"* и "Тахрир аш-Шам"*», - сказал глава МИД РФ.

Он с сожалением отметил, что пока эти самые террористы продолжают «править бал» в Идлибской зоне деэскалации.

«Все, что делается по подавлению террористов, делается законно, потому что никакие договоренности по Идлибу, которые касаются прекращения огня, соблюдения режима прекращения боевых действий, они не затрагивают террористов. Террористы вне закона и вне любых договоренностей», - подчеркнул Сергей Лавров.

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

«Хайат Тахрир аш-Шам»*, «Джебхат ан-Нусра»* - запрещенные в РФ террористические организации.