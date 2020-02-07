Из Благовещенска в Китай отправились большегрузы за китайскими овощами и фруктами

Все грузовые пункты пропуска на границе между регионами Дальнего Востока и Китаем 7 февраля открылись для перемещения грузов. Теперь на рынках и в магазинах появятся китайские овощи и фрукты.

Из Благовещенска в Хэйхэ отправились большегрузы, которые привезут в Россию китайские овощи и фрукты.

Один из водителей, который отправился из Благовещенска в Хэйхэ, рассказывает, что бояться болезни не следует, если соблюдать все меры предосторожности.

«Ни гостиницы, ни рестораны не работают, покушать нужно взять с собой», - рассказал водитель Анатолий Агошков, который отправляется в Китай за новым грузом.

По его словам, опасаться нечего, в то время, как в Китае была эпидемия птичьего гриппа, товар тоже возили, соблюдая все меры безопасности.

После того, как товар приедет из Поднебесной, Роспотребнадзор осуществит его проверку. Перед выездом за границу сотрудники ведомства проводят для водителей инструктажи по мерам безопасности. Основное правило - менять маску каждый час.

Вынужденный перерыв в поставках вызвал рост цен на продукты, так как основная масса овощей и фруктов импортируются именно из Китая. Помидоры на Дальнем Востоке сейчас стоят 364 рубля, а огурцы по 350, если из Турции - 608 рублей за килограмм.

Однако, если недобросовестные предприниматели поднимают цены искусственно, об этом стоит сообщить на горячую линию ФАС, которая работает во всех регионах Дальнего Востока.