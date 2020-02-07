Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Сочи. Лидеры стран собираются обсудить сотрудничество между двумя государствами, в том числе интеграционные процессы.

Путин и Лукашенко начали беседу тет-а-тет, позднее к ним присоединятся делегации.

Ранее в Кремле сообщили, что планируется обсудить актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Президент Белоруссии, анонсируя встречу с Путиным, говорил, что наступил «некий момент истины». Также Лукашенко ранее заявил: «Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать».