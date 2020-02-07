В Гонконге круизный лайнер с россиянами на борту отправлен на карантин

«Звезда» публикует кадры с коптера круизного лайнера World Dream, которое сейчас находится на карантине в Гонконге.

В среду лайнер вернулся в Гонконг из Тайваня. На его борту во время предыдущего плавания с 19 по 24 января из Гуанчжоу во Вьетнам находились трое китайцев, впоследствии у них диагностировали пневмонию, которая была вызвана вирусом 2019-nCoV. В настоящее время на борту корабля находится около 1,8 тысячи пассажиров (90% из них - жители Гонконга) и столько же членов экипажа. Во время плавания у 30 сотрудников были выявлены простуда и кашель.

В четверг генконсульство России сообщило, что на борту лайнера находятся четыре гражданина РФ - все они члены экипажа. Состояние их здоровья оценивается как нормальное. Тревожных симптомов у них не наблюдается.

Генеральное консульство России в Гонконге поддерживает связь с гражданами России, которые находятся на борту помещенного в карантин круизного лайнера World Dream, жалоб у них нет, говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.