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«Не давали унывать»: эвакуированные из КНР поблагодарили журналистов «Звезды» за атмосферу на борту

Светлана Головина
01:30 07.02.2020
Все граждане России проходят двухнедельный карантин в реабилитационном центра недалеко от Тюмени.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Туристы Валерия и Денис, эвакуированные из Уханя первым бортом ВКС в реабилитационный центр Тюмени, выразили благодарность за оказанную помощь для возвращения в Россию.

«Огромное спасибо экипажу самолета, всем медработникам на борту, сотрудникам МИДа за организацию всего процесса информирования и заботы о нас и сотрудникам  Роспотребнадзора», - говорится в обращении.

Также они поблагодарили и репортеров ТРК «Звезда».

«На протяжении полета они поддерживали классную обстановку на борту и не давали унывать. Все было супер! Отдельная благодарность Михаилу Долгих, Алексею Бутко-Аккуратову, Михаилу Андриянову-Зайцеву - без вас все было бы намного хуже», - отметили Валерия и Денис.

В среду, 5 февраля, самолеты Минобороныв России эвакуировали из Уханя в Тюмень 144 человека, среди которых помимо россиян были граждане Украины, Армении, Казахстана и Белоруссии. Им предстоит провести в карантинной зоне 14 дней - инкубационный период коронавируса.

На борту туристов сопровождали военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, осуществляя непрерывный контроль за состоянием перевозимых людей. 

Вспышка коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в китайском Ухане  в декабре 2019 года. ВОЗ ее признали ЧС международного масштаба.

По последним данным, заражены 24 тысячи 539 человек, среди которых 492 летальных исхода, 892 заболевших успешно выздоровели и 23 тысячи 260 человек находятся под подозрением на заболевание.

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