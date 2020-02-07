Прилетевших детей из Сирии отправят в Свердловскую область

Четверых детей, прилетевших из Сирии, отправят в Свердловскую область

Накануне на аэродроме Чкаловский приземлился борт из Сирии, который вернул на родину 26 российских детей.

Четверых детей, которые ранее были доставлены из Сирии в Москву, отправят в Свердловскую область. Сейчас ведется работа по поиску средств на перелет.

«Занимаемся вопросами поиска средств на то, чтобы детей доставить сюда. Дети от 4-5 до 13 лет», - сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков, передает ТАСС.

Ночью 7 февраля на из не подконтрольного Дамаску лагеря «Аль-Холь» на северо-востоке республики на родину вернулись 26 российских детей, родом из кавказских республик, Поволжья, Центральной России и Свердловской области. В лагере дети жили в жестоких условиях, не хватало еды, воды, люди ежедневно умирали - от голода и болезней.

По словам Анны Кузнецовой, еще 73 российских детей вернут из Сирии в ближайшее время.