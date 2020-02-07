Посольство РФ прокомментировало инцидент с затонувшим российским траулером в Эстонии

В посольстве РФ в Эстонии прокомментировали инцидент с затонувшим в ночь с 6 на 7 февраля судном под российским флагом. Бедствие произошло в 15 милях от берегов Эстонии.

«5 моряков во главе с капитаном Питкевичем были доставлены вертолетом в службу погранохраны Эстонии в Таллин, двое других - в Финляндию», - сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Эстонии Сергей Тамби.

По его словам, россияне не нуждаются в госпитализации, сейчас они размещены в местном отеле.

Посольство России выразило благодарность департаменту полиции и погранохраны МВД Эстонии за оперативную помощь в спасении российских моряков. Также поддерживается связь с судовладельцем для решения вопросов их отправки в Россию.

Сигнал бедствия с судна был отправлен в 12.40 по местному времени. Рулевое управление траулера вышло из строя, две секции наполнились водой. На борту пропало электричество, судно легло в дрейф.