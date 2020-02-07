Мишустин назначил Чеботарева замглавы Минэкономразвития
Министром экономического развития в январе был назначен Максима Решетникова.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева замминистра экономического развития России. Об этом говорится распоряжении, опубликованном на сайте российского правительства.
«Назначить Чеботарева Сергея Викторовича заместителем министра экономического развития РФ», - приводит цитату из документа РИА Новости.
В январе министром экономического развития назначили Максима Решетникова, ранее он возглавлял Пермский край.