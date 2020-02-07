Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан за растрату
© Фото: РИА Новости, Алексей Майшев
Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан за растрату, сообщили в ФСИН России.
|
Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан за растрату
© Фото: РИА Новости, Алексей Майшев
Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан за растрату, сообщили в ФСИН России.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
07.02.2020, 09:06
Удар сквозь метель: кадры учений новейших Су-35С под Тверью
05.02.2020, 08:17
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
|
Выбор редакции
12:20 В стране и мире
Посольство РФ прокомментировало инцидент с затонувшим российским траулером в Эстонии
12:15 В стране и мире
Мишустин назначил Чеботарева замглавы Минэкономразвития
12:12 В стране и мире
Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан за растрату
12:05 В стране и мире
Пассажирский Boeing наехал на тягач и протащил его за собой: видео
11:44 В стране и мире
В России нашли способ сделать лекарство от рака более безопасным и эффективным
События дня
Популярное
Пассажирский Boeing наехал на тягач и протащил его за собой: видео
Ученые зафиксировали загадочный сигнал из космоса
Регина Дубовицкая рассказала о своей пенсии
В России нашли способ сделать лекарство от рака более безопасным и эффективным
СМИ: в Польше обнаружили неизвестное полотно, приписываемое Мане
Лето среди зимы: температура воздуха в Европе поднялась выше 20 градусов