Пассажирский Boeing наехал на тягач и протащил его за собой: видео
Происшествие случилось в аэропорту Бангкока.
© Видео: ThaiQuote, YouTube © Фото: ThaiQuote, YouTube
В пятницу самолет таиландской авиакомпании Nok Air на рулежной дорожке врезался в тянувший его тягач в бангкокском аэропорту Дон Мыанг. Момент наезда лайнера на машину попал на видео.
Как сообщает газета Thai Rat со ссылкой на сотрудников авиакомпании, в результате происшествия погиб водитель тягача, а помощник водителя, который также находился в кабине машины, получил ранения.
В настоящее время Дон Мыанг принимает в основном регулярные рейсы авиакомпаний - лоукостеров и чартеры.