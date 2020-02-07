В России нашли способ сделать лекарство от рака более безопасным и эффективным

В российском Курчатовском институте успешно завершены предварительные доклинические испытания новой формы противоракового препарата под названием «Доцетаксел». Лекарство широко используется для лечения лейкоза, глиом, рака яичников, молочной железы и других онкологических заболеваний. Доцетаксел получают путем химического синтеза из игл тисового дерева. Это вещество препятствует делению раковых клеток и вызывает их гибель. Однако из-за токсичности препарата наносится вред и здоровым органам и тканям.

«Чтобы токсичное лекарство не навредило больному, врачи снижают дозу препарата или прекращают химиотерапию. Это ведет к рецидиву опухоли, или гибели больного. Необходимо модифицировать его форму так, чтобы средство проникало только в раковые клетки и не повреждало здоровые», - отметила Галина Посыпанова.

Новая форма препарата выглядит так: действующее вещество - доцетаксел - прикреплено к специальной молекуле фолиевой кислоты, которая доставляет лекарство к раковым клеткам. Такой подход носит название «адресная доставка», а препараты называют «таргетными».

Новая форма лекарства на 30% эффективнее воздействует на опухоли, а токсичность для организма при этом снизилась примерно в два с половиной раза. Эти цифры подтверждают проведенные эксперименты на мышах - у них замедлился рост опухолей и значительно увеличилась продолжительность жизни, передают «Известия».