Шойгу оценил передовые разработки Международного противоминного центра
В ходе рабочей поездки министр ознакомился с передовым опытом российских саперов, в том числе полученным в ходе сирийской операции.
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Последние разработки Международного противоминного центра в подмосковном Нахабине оценил Сергей Шойгу.
Этот опыт наши военнослужащие сейчас активно применяют в ходе гуманитарного разминирования в Лаосе.
Бойцы Центра оснащены самым современным оборудованием и защитной экипировкой последнего поколения.
Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации - специализированное подразделение Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначенное для обеспечения участия России в международных программах, проектах и операциях по гуманитарному разминированию за пределами России. Создан 1 августа 2014 года решением министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.