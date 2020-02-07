ФАС зафиксировала рост цен на медицинские маски

Рост цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей зафиксирован в России. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цариковский.

«Нам удалось выявить, что цены на медицинские маски подняли не только аптеки. Существенный рост цен был зафиксирован в оптовом звене», - приводит его слова ТАСС.

По его информации, производители также подняли цены на эти средства защиты. Так, один из производителей в Петербурге в январе поднял в 10 раз цены на трехслойные маски.

Рост цен на маски связан с распространяющимся коронавирусом. Первые случаи с ним были зафиксированы в Ухане в прошлом году. По последней информации, общее число заболевших 2019-nCoV в мире превышает 31 тысячу человек. Количество жертв от заболевания продолжает расти. В Китае погибли 636 пациентов, еще один - за пределами страны.

В Смоленске на фоне развития эпидемии коронавируса начали продавать, как заявляется, «волшебные» маски и «целебные» талисманы от заболевания. Соответствующее предложение появилось на сайте объявлений.